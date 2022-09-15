Fitch присвоило дефолтные рейтинги всем 4-м выпускам белорусских евробондов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 14 сентября 2022 года понизило рейтинг четырех суверенных еврооблигаций Беларуси с уровня «C» до «D» и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в иностранной валюте на уровне «RD».

Решение о понижении рейтингов четырех белорусских еврооблигаций отражает базируется на следующих ключевых факторах:

Окончание льготного периода: «после истечения 14-дневного льготного периода мы понизили рейтинги четырех долгосрочных ценных бумаг в иностранной валюте с уровня "C" до "D". Льготный период по еврооблигациям 2023 и 2030 гг. истек 12 сентября, а по еврооблигациям 2026 и 2031 гг. — 7 сентября. Все находящиеся в обращении еврооблигации Беларуси теперь имеют рейтинг «D».

Первоначальные условия не выполнены: «29 июня Министерство финансов, Совет Министров и Национальный банк Беларуси совместно объявили, что платежи, причитающиеся в долларах США по еврооблигациям, вместо этого будут переведены в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, к которому можно получить доступ платежным агентом. Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах. Министерство финансов объявило, что процентные платежи по четырем еврооблигациям были произведены в соответствии с этим подходом. Таким образом, к концу льготного периода платежи не были произведены на первоначальных условиях».

Агентство отмечает, что понижение рейтингов относится только к четырем указанным выпускам еврооблигаций. Долгосрочный РДЭ Беларуси в иностранной валюте был подтвержден после того, как 18 июля он был понижен до «RD» после истечения льготного периода по первым еврооблигациям, которые не были исполнены по первоначальным условиям.

«Мы подтвердили долгосрочный РДЭ Беларуси в национальной валюте на уровне «CCC», поскольку правительство продолжает обслуживать долг в национальной валюте, и мы не считаем, что риск дефолта по этому долгу существенно изменился со времени нашего предыдущего обзора 18 июля 2022 г. Мы также подтвердили краткосрочный РДЭ Беларуси на уровне «C» и страновой потолок на уровне «B-», - сказано в сообщении.