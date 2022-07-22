Премьер РБ: Деньги на купон по евробондам есть, но мы не будет отдавать их неизвестно куда

Решения рейтинговых агентств Fitch и Moody’s объявить дефолт по долгосрочному суверенному внешнем долгу Беларуси не будет иметь для страны никаких последствий, заявил премьер Беларуси Роман Головченко.

«Не имеет и не будет иметь, кто бы что не объявлял, существенных последствий… Мы в корне не согласны, что некие агентства объявляют о снижении рейтинга Беларуси и некой дефолтной ситуации», - заявил он.

«Мы спокойно относимся к этой ситуации», - сказал Головченко, пояснив, что дефолт - неспособность государства выполнять свои финансовые обязательства.

«У нас эти возможности есть, средства на выплату … еврооблигаций были заложены и остаются в бюджет. Средства для этого есть, но мы не можем по причине соответствующих действий международных финансовых институтов проводить трансакции, … в данном случае процентные платежи за еврооблигации», - утверждает Головченко.

Невозможность исполнения обязательств он объяснил тем, что выплата в феврале «не дошла до всех держателей белорусских еврооблигаций».

«То есть деньги застряли где-то в клиринговых структурах. Их официальной позиции у нас нет, но объясняется всё санкциями. Деньги не дошли до держателей облигаций в России и Беларуси. Мы ответственны перед владельцами наших бумаг, и мы не собираемся отдавать деньги неизвестно куда, пока нам не будет понятна их судьба», - заявил Головченко.

Он также сказал что британский Citibank, как платежный агент, отказался обслуживать белорусские еврооблигации, и в этой ситуации, являясь ответственным плательщиком, приняли решение о порядке исполнения наших обязательств в условиях, когда мы не можем провести платежи нашим клиентам.

Головченко убедительно заявил, что деньги, которые страна должна выплатить по купону, были переведены на спецсчета в белорусских рублях.

«Там достаточно широкий набор опций», - сказал премьер, сведя широту выбора к возможности обменять еврооблигации на внутренние облигации Минфина РБ или получить их в «какой-то другой форме» при условии обсуждения в индивидуальном порядке.

«Такое безответственное поведение этих финансовых институтов, оно не оставляет нам другого выбора», - заключил он, добавив тезис о способности синеокой выполнять свои обязательства.