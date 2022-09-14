В Беларуси в августе цены мясо и молоко выросли на 1,4% и 1,9% соответственно

Наибольшее влияние на инфляцию в Беларуси продолжает оказывать удорожание мяса и мясопродуктов (в августе - 17,8% в годовом выражении), алкогольных напитков (15,9%), молока и молочных продуктов (13,5%).

Об этом говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли в данным об инфляции в стране за 8 месяцев 2022 года.

На повышенном уровне сохраняется годовой прирост цен на товары, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: синтетические моющие средства (32,1 процента), крупа и бобовые (28,9 процента), электротовары (26 процентов), рыба и рыбопродукты (24 процента).

По сравнению с предыдущим месяцем в августе подорожали товары мясомолочной группы: мясо и мясопродукты по отношению к предыдущему месяцу подорожали порядка 1,4 процента, молоко и молочные продукты – на 1,9 процента.

Сохраняется рост цен на товары непродовольственного сегмента: одежда за месяц подорожала на 1,1 процента, легковые автомобили – на 2,4 процента, парфюмерно-косметические товары – на 3,1 процента.

Плодовоовощная продукция в целом за месяц подешевела на 17,4 процента, в том числе картофель – на 37,3 процента, овощи – на 34,1 процента, фрукты – на 7,7 процента. Цены на капусту белокочанную снизились на 36,6 процента, помидоры – на 48,1 процента, огурцы – на 34,2 процента, яблоки – на 4,4 процента.

Прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) замедлился с 11,8 процента (в июне – июле 2022 г.) до 11,5 процента в годовом выражении в августе.

По отношению к предыдущему месяцу отмечается повышение цен на водку и табачные изделия (на 0,9 и 0,8 процента соответственно), а также медицинские услуги (на 0,4 процента).