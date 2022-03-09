В Беларуси дорожает подсолнечное масло, мука и детское питание

Белорусские власти разрешили повысить цены на масло подсолнечное, детское питание и пшеничную муку.

«…юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю, вправе увеличить цену на эти товары на размер (в процентном выражении) их изменения импортером», - сообщает МАРТ РБ.

При этом отпускные цены импортеров формируются с учетом ограничений постановления МАРТ РБ №79 от 21 декабря 2021 года.

«Указанный порядок установления цен на масло подсолнечное, детское питание и муку пшеничную вступает в силу с 9 марта 2022 года», - сказано в сообщении.

К детскому питанию МАРТ в данном случае отнес каши для детского и диетического питания, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, консервы фруктовые для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания.