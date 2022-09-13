Россия хочет сохранить порог беспошлинного ввоза товаров в €1 тыс.

Россия предложит продлить режим беспошлинного ввоза товаров стоимостью до €1 тыс. в рамках ЕАЭС до июля 2023 года.

С соответствующей инициативой выступит вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает газета «Ведомости».

С января 2020 года по апрель 2022 года порог равнялся €200. Этот вопрос не включен в повестку ближайшего заседания совета ЕЭК, которое состоится 23 сентября. В случае, если тему порога беспошлинного ввоза не поднимет государство-член комиссии, то этот показатель автоматически вернется к прежнему порогу в €200, который действовал до апреля этого года.

В Минэкономразвития подтвердили газете, что прорабатывают эту инициативу.

На снижении порога беспошлинного ввоза настаивает Минфин РФ, однако таким образом не получится увеличить сумму налогов, взимаемых с трансграничной торговли, заявил газете топ-менеджер одного из крупнейших маркетплейсов России. По его словам, если порог вернется к значению в €200, то этот сегмент торговли сразу «просто уйдет».

Отношение Минфина к порогу разделяют и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщил президент объединения Артем Соколов. Объем внутреннего рынка интернет-торговли вырос в 1,5 раза за полгода, тогда как трансграничная торговля сокращается и сейчас занимает долю всего в 4,5% (годом ранее — 13%), следует из данных ассоциации. Соколов пояснил, что текущая ситуация формирует дисбаланс в электронной торговле, из-за чего российские игроки рынка оказываются в неравных условиях по сравнению с онлайн-магазинами за пределами ЕАЭС, пишет РБК.

Зарубежные компании не платят 20% НДС и ввозные пошлины, на иностранные площадки не распространяются нормы технического регулирования, продолжил Соколов. Таким образом, внутри ЕАЭС возникает ситуация двойного обложения НДС при реализации продукции через интернет-площадки физлицам из стран-членов ЕАЭС, считает президент АКИТ.

При этом не все члены ассоциации выступают за понижение порога. В Ozon указали, что условия для поиска альтернативы ушедшим компаниям пока только формируются, новые цепочки поставок еще в процессе налаживания, а потому есть причины для продления действия пошлины в €1 тыс. Представитель компании подчеркнул, что повышение порога положительно сказалось на недопущении дефицита импортной продукции и резкого роста цен.