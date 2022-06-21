Последнее обновление: 21.06.2022 15:04

ЕАЭС обнулит пошлину на ряд видов сельхозтехники и запчасти

Главы правительств стран Евразийского экономического союза на встрече в Минске договорились о координации в сфере продовольственной безопасности и приняли решение об обнулении таможенных пошлин на ряд видов сельхозтехники и комплектующих к ней.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает Интерфакс.

"Главы правительств рассматривали вопросы продовольственной безопасности, и здесь условились проводить более тесную координацию по регулированию наших рынков сельскохозяйственной продукции. Договорились об обнулении таможенных пошлин на комплектующие для ряда видов сельскохозяйственной техники, а также по ряду позиций самой сельхозтехники", - сказал Оверчук по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.

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