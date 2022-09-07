Последнее обновление: 07.09.2022 19:42

Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Оленевку на место убийства украинских военнопленных

Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Оленевка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Расследовательская миссия, которая должна прибыть в Еленовку, в ближайшие дни будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения", - сказала она.

"Председатель миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", - добавила представитель ООН.

Ди Карло также поблагодарила Украину и Россию "за их конструктивный подход и их подготовку к этой миссии" и добавила, что ООН рассчитывает на их дальнейшую поддержку.

В августе Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. В нее вошли бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера.

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