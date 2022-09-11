ЕАБР назвал причины сокращения ЗВР Беларуси в августе

Аналитики ЕАБР назвали причины, которые привели к сокращению ЗВР Беларуси в августе на $97,6 млн.

«Частично уменьшение объема резервов объясняется снижением цены золота на мировом рынке и укреплением доллара к СДР: в совокупности сокращение до $80–$90 млн. за август. Еще одним фактором уменьшения резервов стало погашение долговых обязательств правительства. В то же время влияние обозначенных факторов было компенсировано покупкой Нацбанком примерно $100 млн. на внутреннем валютном рынке», - говорится в еженедельном обзоре ЕАБР.

В целом с начала 2022 г. золотовалютные резервы Беларуси сократились на $960,9 млн. Нацбанк Беларуси с июля перестал публиковать информация и о факторах, повлиявших на изменение объема ЗВР.