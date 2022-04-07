ЗВР Беларуси в марте 2022 года усохли почти на $700 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь за март 2022 года снизились на $692,9 млн. или 8,4%, сообщила пресс-служба Нацбанка Беларуси.

В феврале снижение составило $259,1 млн. или 3,0%. На 1 апреля 2022 года, по предварительным данным, ЗВР составили $7571,7 млн.

Резкое снижение ЗВР в марте регулятор объяснил валютными интервенциями на бирже и переводом в «ненадежные» активы.

«Снижение [ЗВР] … обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $100 млн., продажей в начале марта Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также переводом части средств в иностранной валюте в активы, формально не относящиеся к резервным активам по международным стандартам», - говорится в сообщении.

Нацбанк не называет активы не относящиеся к резервным, как и не детализирует объем валютных интервенций (не менее $350-400 млн.)