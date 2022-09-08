Лукашенко озаботился радиоактивными отходами

Лукашенко на совещании с Совмином обсудил вопрос обращения с радиоактивными отходами.

"Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Это главное!" – заявил Лукашенко.

Он напомнил, что еще в прошлом году решили, что ядерными отходами займется так называемый национальный оператор.

"Здесь мы следуем, во-первых, установленным, как вы говорите, мировым стандартам. Во-вторых, это безопасность и здоровье белорусской нации и наших соседей, как вы прописываете. Правда, соседи не очень-то парятся по поводу здоровья наших белорусов. Главное мое требование - никакой нагрузки на бюджет, никаких дополнительных министерств, ведомств под грифом "оператора", - сказал он.

Лукашенко потребовал от правительства определиться, что делать с этими отходами и что это за оператор будет в итоге.