Последнее обновление: 08.09.2022 21:38

Лукашенко озаботился радиоактивными отходами

Лукашенко на совещании с Совмином обсудил вопрос обращения с радиоактивными отходами.

"Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Это главное!" – заявил Лукашенко.

Он напомнил, что еще в прошлом году решили, что ядерными отходами займется так называемый национальный оператор.

"Здесь мы следуем, во-первых, установленным, как вы говорите, мировым стандартам. Во-вторых, это безопасность и здоровье белорусской нации и наших соседей, как вы прописываете. Правда, соседи не очень-то парятся по поводу здоровья наших белорусов. Главное мое требование - никакой нагрузки на бюджет, никаких дополнительных министерств, ведомств под грифом "оператора", - сказал он.

Лукашенко потребовал от правительства определиться, что делать с этими отходами и что это за оператор будет в итоге.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование