Минэнерго Беларуси сообщило о завершении многомесячного ремонта 1-го реактора БелАЭС

Минэнерго Беларуси сообщило о завершении многомесячного планово-предупредительного ремонта на первом реакторе БелАЭС.

«… выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов. Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива – в соответствии с регламентом заменено 48 из 163-х тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Проведена диагностика около 3 тысяч технологических систем и единиц оборудования», - сообщило ведомство.

«В настоящее время на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть», - также сказано в сообщении.

Первый энергоблок АЭС был выведен в планово-предупредительный ремонт 25 апреля текущего года.