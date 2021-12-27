Последнее обновление: 27.12.2021 12:04

Ядерное топливо загружено во второй реактор БелАЭС

На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«27 декабря 2021 года на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом», - говорится в сообщении.

«В рамках дальнейшей реализации программы физического пуска блока будут выполнены работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально-контролируемый уровень мощности», - сказано в сообщении.

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование