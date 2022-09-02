Посол РФ в Беларуси отреагировал на роспуск Зеленским ТКГ

Глава российской делегации в уже несуществующей Трехсторонней контактной группе по Донбассу, посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Владимир Зеленский своим решением распустить украинскую делегацию ТКГ "фактически поставил крест" на возможности решить войну путем переговоров.

"Своим заявлением и указом Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", – говорится в заявлении Грызлова на сайте посольства.

Грызлов посетовал на то, что с нынешней властью Украины "невозможно было договориться не только из-за ее недоговороспособности, но и по причине полной утраты Киевом государственного суверенитета, его несамостоятельности при принятии решений и боязни проявить политическую волю".

"С такими ничего не решающими "переговорщиками" России не о чем договариваться. Договариваться (будем) тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции", а они будут обязательно достигнуты без оглядки на какие-либо шаги Зеленского и его приспешников", – также заявил Грызлов.