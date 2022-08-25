США: Принудительные депортации и "фильтрация" являются военными преступлениями

Госдеп США призвал РФ немедленно прекратить практику "фильтрационных лагерей" для украинцев и принудительные депортации после публикации экспертного отчета, где в очередной раз задокументированы такие практики России на оккупированных территориях.

Поводом для заявления стал отчет экспертной группы Conflict Observatory, работающей при поддержке Госдепа, где документированы доказательства организации Россией "фильтрационных лагерей" для украинцев с оккупированных территорий и принудительного вывоза людей из Украины на территорию РФ.

"Протиправный вывоз и депортация защищенных лиц является грубым нарушением 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения и является военным преступлением. Снова призываем РФ немедленно прекратить "фильтрацию" и принудительные депортации и предоставить доступ независимым внешним наблюдателям к установленным учреждениям и местам расселения принудительно депортированных и на территории Украины, которая контролируется РФ, и на территории самой России", - отмечают в заявлении.

В ней упоминают, что в последнем отчете, подготовленном Йельской лабораторией гуманитарных исследований, только на территории Донецкой области задокументировано 21 место, связанное с "фильтрационной" деятельностью, и поступает в целом все больше правдободобных сообщений и доказательств из разных источников об этих практиках.

Упомянутая программа Conflict Observatory также документирует ущерб, нанесенный учреждениям здравоохранения и образования в Луганской области, а их партнеры Smithsonian Cultural Rescue Initiative зафиксировали более 450 случаев повреждения объектов культурного наследия по всей территории Украины.

В Госдепе отмечают, что такая работа по проверке данных и документации нанесенного Россией ущерба необходима и отмечает, что на программу Conflict Observatory будут выделены дополнительно 9 млн долларов.

"Этот фокус на привлечение к ответственности закладывает почву для дальнейших юридических процессов - в Украине, через международные механизмы или в третьих странах, установивших юрисдикцию в вопросе. Президент Путин и его правительство не смогут постоянно злоупотреблять безнаказанностью. Ответственность - это императив, и США вместе с партнерами не будут молчать. Народ Украины заслуживает справедливости и Соединенные Штаты продолжат поддерживать украинцев столько, столько понадобится", - заключают в заявлении.