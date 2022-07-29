Инфляция в еврозоне в июле вновь обновила рекорд, составив 8,9%

Потребительские цены в еврозоне в июле увеличились на 8,9% в годовом выражении после роста на 8,6% в июне, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Это максимальный показатель за всю историю подсчетов, передает Интерфакс.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост потребительских цен в текущем месяце на 8,6%. Показатель в помесячном выражении вырос на 0,1% после подъема на 0,8% месяцем ранее.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза.

Высокая инфляция обусловлена главным образом повышением цен на энергоносители, составившим 39,7% в годовом выражении после подъема на 42% в июне.

Продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце подорожали на 9,8% против 8,9% месяцем ранее, промышленные товары - на 4,5% против 4,3%. Рост стоимости услуг ускорился до 3,7% с 3,4% в июне.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июле увеличились на 4% в годовом выражении после повышения на 3,7% в предыдущем месяце. Экономисты в среднем ожидали увеличения показателя на 3,8%.