МВФ призвал Центробанки мира жестко бороться с инфляцией в течение 5 лет

Центробанки всех стран мира должны проводить жесткую политику борьбы с высокой инфляцией в течение следующих пяти лет, заявила первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат в выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

«Центральным банкам следует дать понять, что они будут держать курс и проводить жесткую политику до тех пор, пока инфляция остается высокой. И если инфляция окажется неожиданно устойчивой, они должны подчеркнуть свою решимость более агрессивно ужесточать меры, даже если это означает резкое «охлаждение» экономики и рост безработицы», — сказала она, передает РБК.

Гопинат указала на то, что аналитики МВФ до сих пор не могут точно понять, какие именно процессы привели к столь быстрому и резкому росту глобальной инфляции во время пандемии коронавируса и военных действий России на Украине. По ее словам, в этот раз инфляция оказалась настолько серьезной, что модели прогнозирования и основы денежно-кредитной политики не сработали.

Она предупредила, что пандемия и военные действия могут привести к изменениям в совокупном предложении, которые повысят его волатильность и еще больше затруднят прогнозирование потенциального объема производства и занятости. Кроме того, ситуацию с инфляцией может усложнить перенос выполнения парижского соглашения по климату на более поздний срок или попытка стран повысить устойчивость цепочек поставок с помощью внутренней политики, которая ограничит мировую торговлю.

По данным Гопинат, США и Великобритания заметят существенный рост инфляции в течение одного-трех лет. В США цены вырастут как минимум еще на 4% за следующие пять лет. При этом из-за того, что инфляция в США и других развитых странах приближается в двузначным числам, есть риск снятия привязки инфляционных ожиданий. «Такие риски являются более существенными для мировой экономики, чем когда-либо за последние несколько десятилетий», — сказала первый замраспорядителя МВФ.