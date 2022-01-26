МВФ предсказывает долгую инфляцию из-за конфликта вокруг Украины

По мнению руководства Международного валютного фонда (МВФ), эскалация конфликта между Россией и Украиной приведет к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран, из-за чего в течение длительного времени будут сохраняться высокие темпы инфляции.

Об этом во вторник, 25 января, заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, передает DW.

По ее словам, инфляция, темпы которой подскочили из-за повышения цен на энергоносители и трудностей с поставками, вероятно, будет оставаться высокой по крайней мере в течение 2022 года. Согласно прогнозам МВФ, в промышленно развитых странах инфляция составит 3,9 процента (в 2021 году - 3,1 процента), а в 2023 году вернется к сравнительно нормальному уровню в 2,1 процента.

В то же время в странах с формирующимся и развивающимся рынком ожидается гораздо более высокая инфляция - на уровне 5,9 и 4,7 процента соответственно. На показателях инфляции скажется еще больший, чем прежде, рост цен на нефть и газ, которого следует ожидать в случае эскалации конфликта вокруг Украины, подчеркнула Гита Гопинат.