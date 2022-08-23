Президент Евросовета мечтает посетить украинский Крым после освобождения

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС никогда не признает аннексию Россией Крыма, который она теперь использует для атак против Украины.

"Агрессия началась не в феврале, она началась в 2014 году с незаконной аннексии Крыма. С февраля Россия использовала Крым в качестве плацдарма для вторжения в другие регионы Украины, а также для ракетных атак", - сказал Мишель во время выступления на втором саммите Крымской платформы.

По его словам, Россия использует Крым как транзитный пункт для депортации украинского населения в фильтрационные лагеря.

"Российское присутствие в Крыму также привело к блокированию портов на Черном и Азовском морях", - сказал он.

Мишель напомнил о предоставлении в июне Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. "Я хочу еще раз повторить, что ваше будущее - вместе с ЕС. У меня есть большая мечта, что я также смогу присоединиться к вам, Владимир, в путешествии в Крым", - добавил глава Евросовета.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости освобождения от российской оккупации всей территории Украины, включая Крым.