ФСБ РФ обвинила украинские спецслужбы в убийстве Дугиной

ФСБ России заявило о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, обвинив в убийстве украинские спецслужбы.

По данным ведомства, убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения. Она приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью и якобы арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.

Вовк следила за Дугиной на автомобиле «Mini Cooper», на котором трижды меняли номера - номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины.

В день убийства Вовк с дочерью приехала на фестиваль "Традиция", совершила управляемый взрыв машины Дугиной и уехала в Эстонию через Псков.