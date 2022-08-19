Украинский удар по базе в Крыму "вышиб половину боевой авиации РФ в Черном море"

Представитель западного разведсообщества сообщил на брифинге для журналистов, что украинский налет на авиабазу Саки в оккупированном Крыму на прошлой неделе выбил более половины боевой морской авиации России в Черном море.

Слова неназванного "западного чиновника" (обычно под этой формулировкой подразумевается представитель британской разведки) цитируют корреспонденты международных СМИ, передает BBC.

"Такие рейды положительно влияют на боевой дух украинцев, но в целом сохраняется "боевой застой", - пересказывает его слова присутствующий на брифинге редактор Guardian по обороне и безопасности Дэн Саббах.

Представитель разведки также заявил, что обстрелы в Херсоне и Крыму - дело рук украинского спецназа или партизан, не вдаваясь при этом в детали.

"Это комбинация невероятной смелости людей и новых возможностей, - цитирует его, в свою очередь, редактор новостей телеканала ITN Эмма Берроуз. - Думаю, мы можем принять, что украинцы наносят удары в глубине за вражеской линией. Такие цели, как Белгород, это легитимные цели, которые не подвергают угрозе территориальную целостность России".

Говоря о ситуации на юге, чиновник сообщил, что у России наблюдается нехватка военного контингента в Херсоне и на правом берегу Днепра.

"У России есть понтонные мосты и две паромных переправы для доставки подкрепления, которые заменяют поврежденные основные мосты. Но они не так эффективны для пополнения военных ресурсов", - заявил представитель разведслужб.