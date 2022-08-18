Последнее обновление: 18.08.2022 20:20

Минздрав РБ утвердил перечень болезней, освобождающих от допризывной подготовки

Минздрав Беларуси постановлением №76 от 26 июля 2022 г. утвердил перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от изучения отдельных учебных предметов.

В частности, речь об освобождении от таких предметов как:

«Трудовое обучение», в том числе в части освоения работ, связанных с использованием механического оборудования (токарных, сверлильных, токарно-винторезных и других станков);

«Допризывная и медицинская подготовка», в том числе в части освоения практических навыков, связанных с повышенной физической нагрузкой, при прохождении военно-полевого сбора.

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