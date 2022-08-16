Последнее обновление: 16.08.2022 16:50

В белорусские вузы в 2022 году поступили 48 тыс. человек

В белорусские вузы в 2022 году на все формы получения образования зачислены около 48 тыс. абитуриентов, сообщил представитель Минобразования РБ Сергей Касперович.

" За счет средств бюджета принято почти 27 тыс. человек. На платной основе принято более 21 тысячи человек. Все бюджетные места закрыты практически на всех специальностях. За исключением двух вузов – белорусский государственный университет пищевых и химических технологий и Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", - сообщил Касперович.

В 2021 году ведомство сообщало о зачислении примерно такого же количества человек.

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