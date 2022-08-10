Минобразования сокращает изучение иностранных языков в старших классах

С нового учебного года в 10-11 классах сократят количество часов на изучение иностранных языков и добавят часы на изучение русского и белорусского языков.

Об этом говорится в сообщении Минобраза.

«С 2022/2023 учебного года в 10-11-х классах увеличится на полчаса количество часов в неделю на изучение учебных предметов "Беларуская мова" и "Русский язык". Это значит, что с нового учебного года на изучение белорусского и русского языков в 10-11-х классах на базовом уровне будет отведено 53 часа в год (было 35). Такое увеличение повлекло перераспределение часов в учебной программе. Следует отметить, что расширения теоретического материала при этом не будет" – говорится в сообщении.

«Кроме того, с нового учебного года на один час уменьшится количество часов в неделю на изучение иностранного языка в 10-11-х классах».