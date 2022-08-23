Минобразования РБ: Родители вправе отказаться от школьного питания без объяснения причин

Родители учащегося могут отказаться от школьного питания без объяснения причин, но от родителей могут потребовать обеспечить его полезным и сбалансированным питанием, заявил замминистра образования Александр Кадлубай.

"У нас нет никакого крепостного права и принудительной системы организации питания для подростков", - заявил чиновник.

Он также сказал, что для отказа никаких справок от педиатра предоставлять не нужно. Но…

"Надо обратить внимание родителей на то, что они готовы предложить взамен. Если они готовы самостоятельно организовать полноценное, здоровое питание для своих детей, я не думаю, что будут какие-то проблемы с администрацией. Но внимание будет к данному ребенку со стороны школы и классного руководителя, и оно объективно. Ребенок находится в школе, условно, с 8.00 до 14.00 (без групп продленного дня и дополнительных занятий, факультативов), и надо понимать, как организовано питание для конкретного несовершеннолетнего", - сказал при этом Кадлубай.

На практике это может быть реализовано следующим образом: администрация школы создает комиссию, которая имеет право не только проверять каждую собойку ребенка на полезность и сбалансированность, но и следить за тем, чтобы ребенок был обеспечен горячим питанием. В понимании белорусских чиновников, «горячее питание» является составной частью сбалансированного питания.