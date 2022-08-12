Последнее обновление: 12.08.2022 09:02

Из портов Украины вышли еще два сухогруза с продовольствием

За прошедшие сутки еще два сухогруза с зерном вышли из портов Украины в рамках договоренностей между ООН и Москвой о разблокировке экспортных коридоров в Черном море.

Одно судно под флагом центральноамериканского Белизa вышло из Черноморска в пятницу утром с тремя с лишним тысячами тонн пшеницы на борту и направляется к берегам Турции, сообщает BBC.

Другое под флагом Маршалловых островов везет в Иран 60 тыс. тонн кукурузы, сообщают в турецком минобороны.

Всего за последние две недели из Украины было отправлено 14 судов с продовольствием.

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