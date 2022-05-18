FAO: Украина из-за войны потеряет не менее 20% урожая

Украина из-за войны может потерять по меньшей мере 20% урожая, сообщила на брифинге представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виктория Михальчук.

«По оценкам FAO, по меньшей мере 20% урожая может быть не собрано или не выращено, что приведет к дальнейшему сокращению поставок и будет иметь серьезные последствия для Европы, Центральной Азии и других стран, которые зависят от поставок продовольствия с Украины", - отметила она.

По словам Михальчук, в связи с таким прогнозом, FAO подготовила план быстрого реагирования, согласно которому нужно 115 млн долларов для поддержки около миллиона человек до конца 2022 года.

"По состоянию на сегодня FAO уже помогла 33 тыс. семей... на востоке, юге, в центре и западе Украины. 18 тыс. семей получили семена картофеля. Еще около 15 тыс. семей получат семена овощей и еще около 4 тыс. семей получат денежную помощь", - сказала она.

По словам Михальчук, предусматривается предоставление грантов мелким и средним производителям продукции, а также малым домохозяйствам, которые выращивают продукты питания для собственного потребления.

Представитель Всемирной программы по продовольствию Пол Энтем заверил, что Всемирная продовольственная программа в Украине будет действовать столько, сколько нужно. Сейчас ею охвачено 3,83 млн украинцев – речь идет об обеспечении продовольственными наборами и денежных выплатах, передает УНИАН.

"Только в этом месяце Всемирная продовольственная программа предоставляет продовольственную помощь 2 млн человек в Украине или наличными, или выдавая месячные продовольственные наборы. Мы подписали соглашения с Министерством социальной политики, чтобы увеличить денежные выплаты 0,5 млн человек по всей Украине. Для людей эти выплаты позволят покупать самое важное. Каждый доллар, который тратит семья в Украине, также питает местную экономику. Соответственно эти денежные выплаты поддерживают также внутренние социальные системы защиты в Украине", - отметил он.

Ентем подчеркнул, что необходимо учитывать влияние этой войны на голод во всем мире.

"До сих пор Украина была существенным экспортером. Многие страны полагались на экспорт зерна из Украины. И сейчас тысячи тонн находятся в украинских элеваторах и нет возможности экспортировать. Это уже вызывает катастрофический кризис с голодом. Нам необходимо обеспечить открытие портов и для того, чтобы защитить украинских производителей, и для того, чтобы предотвратить голод в мире. Именно поэтому этот кризис имеет такой масштаб, потому что влияет на другие страны, которые уже уязвимы и страдают от отсутствия продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

По словам Ентема, пока западно-европейские страны и ООН работают над открытием портов.

"Сейчас экспорт по сути 15-20% того, что могло бы экспортироваться. Но существенной альтернативы черноморским портам нет. Именно поэтому необходимо добиться их открытия", - сказал он.

Ентем подчеркнул, что серьезные последствия отсутствия экспорта продуктов из Украины ощутят, прежде всего, Сирия, Афганистан, Йемен.

"В этих странах чрезвычайная ситуация, люди уже на грани голода. У них уже сложилась "идеальная" ситуация из-за COVID-19, через опасные ситуации, через конфликты. Война в Украине только добавила сложностей", - подчеркнул он.