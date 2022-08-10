Последнее обновление: 10.08.2022 09:27

Литовская полиция арестовала очередную партию белорусских сигарет на 1,1 млн. евро

Литовские полиция и пограничники в сотрудничестве с полицией Польши задержали очередную партию контрабандных белорусских сигарет.

Как сообщает литовская таможня, перевозивший контрабанду микроавтобус при пересечении границы между Польшей и Литвой проигнорировал просьбу пограничников остановиться. ПВ результате погони контрабандистам удалось скрыться. Однако позже их удалось за держать на складе на территории Литвы.

На складе полиция нашла около 294 тысяч пачек белорусских сигарет Fest. Ритейловая стоимость арестованных сигарет с налогами оценивается в 1,096 млн евро.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование