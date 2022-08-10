Литовская полиция арестовала очередную партию белорусских сигарет на 1,1 млн. евро

Литовские полиция и пограничники в сотрудничестве с полицией Польши задержали очередную партию контрабандных белорусских сигарет.

Как сообщает литовская таможня, перевозивший контрабанду микроавтобус при пересечении границы между Польшей и Литвой проигнорировал просьбу пограничников остановиться. ПВ результате погони контрабандистам удалось скрыться. Однако позже их удалось за держать на складе на территории Литвы.

На складе полиция нашла около 294 тысяч пачек белорусских сигарет Fest. Ритейловая стоимость арестованных сигарет с налогами оценивается в 1,096 млн евро.