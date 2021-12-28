В Петербурге пресекли контрабанду 312 тыс. пачек белорусских сигарет

Сотрудники Балтийской таможни в порту Санкт-Петербурга пресекли попытку контрабанды 312 тыс. пачек белорусских сигарет общим весом 5,3 тонны из России в Польшу.

Тысячи килограммов табака попытались вывезти на торговом судне под видом зеркал в контейнере, сообщили во вторник в пресс-службе таможни, передает ТАСС.

"При вскрытии контейнера балтийские таможенники обнаружили деревянные короба, обшитые зеркалами, внутри которых находились сокрытые от таможенного контроля пачки сигарет. Всего было изъято 312,4 тыс. пачек белорусского производства Minsk, Queen и NZ общим весом 5,3 тонны", - рассказали в пресс-службе Балтийской таможни.

Партию товара, указанного в документах как "зеркала стеклянные без рам", пыталась вывезти в Польшу фирма, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. По предварительным оценкам, общая стоимость сокрытых табачных изделий составляет более 17 млн рублей.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к контрабанде, сами сигареты направлены на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды табачных изделий (200.2 УК РФ). Отдельно Балтийская таможня возбудила административное дело факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников (ч. 2 статьи 16.1 КоАП РФ).