МАРТ РБ: Пополнение бюджета рекламного аккаунта облагается сбором на рекламу

Пополнение бюджета рекламного аккаунта («личного кабинета») по своей сути является оплатой услуг по размещению рекламы в рекламных системах, сервисах, социальных сетях или на иных сайтах, в связи чем облагается сбором за размещение рекламы, говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

В этой связи являются разновидностями услуг по размещению (распространению) рекламы и подлежат обложению сбором:

пополнение рекламодателем (юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Республике Беларусь) бюджета рекламного аккаунта («личного кабинета») для размещения (распространения) рекламы в рекламных системах, сервисах, социальных сетях или на иных сайтах;

оказание рекламодателю услуг по пополнению бюджета рекламного аккаунта («личного кабинета») для размещения (распространения) рекламы в рекламных системах, сервисах, социальных сетях или на иных сайтах;

оказание рекламодателю услуг по обеспечению управления бюджетами рекламных аккаунтов («личных кабинетов»);

оказание рекламодателю услуг по обеспечению доступа к ресурсу (сервису) управления бюджетами рекламных аккаунтов («личных кабинетов»), если в договоре данная услуга не отделяется от услуг по пополнению бюджета или по обеспечению управления бюджетом рекламного аккаунта («личного кабинета») для размещения (распространения) в рекламных системах, сервисах, социальных сетях или на иных сайтах.