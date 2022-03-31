В Беларуси вводится 20% сбор на рекламу для финасирования пропаганды

В Беларуси вводится оборотный налог на размещение рекламы и повышается НДС на услуги передачи данных с целью финансирования государственных СМИ.

Указ №131 от 31 марта принят «в целях обеспечения устойчивого экономического положения национальных средств массовой информации, производства в необходимом объеме качественного белорусского контента».

«Указом устанавливается сбор за размещение рекламы в размере 10% при размещении наружно рекламы и рекламы на транспорте, в иных случаях - 20% от стоимости услуг по распространению рекламы. Сбор будет уплачиваться рекламодателями и направляться на поддержку государственных средств массовой информации», - сказано в указе.

Документом также повышена с 25% до 26% ставка НДС на услуги передачи данных.