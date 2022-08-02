Последнее обновление: 02.08.2022 13:17

Внешний госдолг Беларуси за июнь вырос почти на $1 млрд.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2022 года составил $19,354 млрд., увеличившись с начала года на $1,13 млрд. (с учетом курсовых разниц), следует из данных ССРД МВФ.

За июнь 2022 года внешний госдолг вырос на $947,94 млн. или 4,89%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2022 года составил 12,879 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,033 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц).

За июнь 2022 года внутренний госдолг вырос на 15,263 млн. рубля.

Совокупный государственный долг Республики Беларусь на 1 июня 2022 года составил 61,718 млрд. рублей и увеличился с начала 2022 года на 3,446 млрд. рублей. За июнь 2022 года общий госдолг вырос на 1,213 млрд. рублей.

Минфин Беларуси до настоящего времени не опубликовал данные о госдолге на 1 июля 2022 года.

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