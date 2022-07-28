Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Аналогичный документ был представлен в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия, сообщает The New York Times

Однако право объявлять государство спонсором терроризма принадлежит Государственному департаменту.

Принятие резолюции Сенатом оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию Байдена, чтобы она добавила Россию в список государств-спонсоров терроризма, включающий Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

"Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные суммарные казни безвинных мирных жителей и попытались скрыть свои преступления массовыми захоронениями по всей Украине", - говорится в документе Сената.