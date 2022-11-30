Последнее обновление: 30.11.2022 12:59

США могут объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность объявления частной военной компании "Вагнера", связанной с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, иностранной террористической организацией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что признание ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией позволило бы США начать уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.

Окончательное решение об этом еще не было принято, подчеркнули собеседники Bloomberg. Белый дом и Государственный департамент США не прокомментировали информацию.

Преследование Вашингтоном ЧВК "Вагнера" призвано сдержать деятельность наемников в Украине, а также противодействовать их все большему влиянию в Африке. Группировка, как и ее основатель Евгений Пригожин, уже находятся под санкциями США, ЕС и Британии.

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