США могут включить Россию в список «спонсоров терроризма»

США занимаются изучением возможности включения России в свой список «стран — спонсоров терроризма», заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассматриваем это», — сказал Блинкен, уточнив, что такое решение американские власти готовы принять в свете событий на Украине. В настоящий момент юристы изучают данный вопрос, добавил он.

Кроме того, госсекретарь отметил, что США намерены сделать все возможное, чтобы привлечь российскую сторону к ответственности за приписываемую ей причастность к военным преступлениям на Украине, передает РБК со ссылкой на Reuters.

The Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой признать Россию «страной — спонсором терроризма».

Признание государства «спонсором терроризма» позволяет президенту США ввести против него дополнительные санкции, ограничить или запретить продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Этот статус также разрешает отказать стране в экономической помощи и снять с ее представителей дипломатический иммунитет.

В настоящее время в данном списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.