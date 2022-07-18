ЕС призвал к реформированию Генассамблеи ООН

Совет ЕС принял в понедельник постановление, утверждающее приоритеты Европейского союза на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

"ЕС вновь подтверждает свою убежденность в том, что основные вызовы нашего времени по своему характеру и глобальному масштабу не могут быть решены странами, действующими в одиночку, а должны решаться сообща", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

"ЕС и его государства-члены вместе с партнерами приложат все усилия, чтобы сделать мир более безопасным местом для жизни для всех, защищая демократию, права человека, верховенство закона и обеспечивая мир и процветание", - обещают в Европейском союзе, передает Интерфакс.

В сообщении Совета ЕС отмечается, что постановление принято в период "одного из самых серьезных вызовов глобальному миру и безопасности за последние десятилетия". "На этом фоне ЕС и его государства-члены напоминают об обязательном характере Устава ООН во всей его полноте - мир и безопасность, права человека, гендерное равенство, человеческое достоинство, равные права больших и малых наций - и подчеркивают универсальность основополагающих принципов Устава ООН", - отмечается в коммюнике.

В документе сообщается, что в наступающем году ЕС сосредоточит своё внимание на соблюдении Устава ООН и верховенства закона, устранении "глобальных последствий" войны России с Украиной, продвижении устойчивого развития и прав человека, поддержке доступа к качественному образованию, укреплении глобальной безопасности в области здравоохранения.

К своим приоритетам в ООН Евросоюз относит также борьбу с изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды. Кроме того, он будет уделять внимание "формированию глобальной цифровой повестки дня".

В Брюсселе заявляют, что "многочисленные и часто накладывающиеся друг на друга кризисы последних лет выявили некоторые существенные пробелы в глобальном управлении и подчеркнули необходимость модернизации и реформирования Организации Объединенных Наций ввиду углубления геополитических разломов".

"ЕС подчеркивает необходимость трансформационных изменений, чтобы Организация Объединенных Наций стала ООН 2.0, устойчиво финансируемой, более инклюзивной, прозрачной и подотчетной и, в конечном итоге, должным образом подготовленной к будущим вызовам и возможностям", - говорится в коммюнике Совета ЕС.