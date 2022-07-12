Япония будет склонять страны G20 к введению антироссийских санкций

Токио намерен побуждать страны «Группы двадцати», которые занимают нейтральную позицию в отношении России, ввести антироссийские санкции.

Об этом сообщил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, пояснив, что соответствующие меры разрабатываются в рамках G7.

«Для расширения эффективности санкций Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7, разрабатывать необходимые меры. В рамках формата G20 мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны»,— рассказал господин Хаяси в ходе пресс-конференции, сообщает Коммерсантъ.

Японские власти регулярно выступают с предложениями об ужесточении антироссийских санкционных мер. В начале июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мировому сообществу необходимо ввести предельные цены на российскую нефть, чтобы вдвое снизить ее стоимость.