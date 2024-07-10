Последнее обновление: 10.07.2024 18:32

В Японии задержали гражданина России по обвинению в обходе санкций

В Японии впервые задержали гражданина России по обвинению в обходе санкций.

Как сообщило агентство Nikkei, полиция префектуры Осака задержала 38-летнего Андрея Сову, руководящего компанией Astrade. В генконсульстве России государственому агентству ТАСС подтвердили, что с ними "связалась полиция и уведомила о факте задержания российского гражданина".

Сову подозревают в незаконном экспорте личных плавсредств в Россию на контейнеровозе. По версии правоохранителей, речь о гидроциклах и судовых дизельных двигателях, чей экспорт ограничен, так как они могут использоваться в военных целях, пишет Nikkei.

Полиция утверждает, что Сова в январе 2023 года без разрешения правительства отправил в Россию плавсредства на 43 миллиона йен (более 23 миллионов рублей)

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