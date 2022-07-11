Роскомнадзор заблокировал сайт фотобанка Depositphotos

Роскомнадзор ограничил доступ к международному фотобанку Depositphotos, в котором находятся более 90 миллионов фотографий, векторных изображений и видеороликов.

Depositphotos был основан украинским предпринимателем Дмитрием Сергеевым в 2009 году в Киеве. Компания предоставляет услуги клиентам со всего мира, оказывая им поддержку на 20 языках.

Ранее в июле в России заблокировали сайт ежедневной немецкой газеты Die Welt из-за материалов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.