Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью с Зеленским

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ "отказаться от публикации" интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ряд российских средств массовой информации, в том числе иностранные СМИ, выполняющие функции иноагентов, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского", - говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале службы сообщается, что в отношении журналистов, которые взяли интервью "начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования".

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью. В отношении средств массовой информации, которые взяли интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", - сообщает ведомство.

27 марта главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев и писатель Михаил Зыгарь с участием главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова взяли интервью у Зеленского.