Последнее обновление: 23.03.2022 22:33

В России заблокировали Google Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к новостному сервису Google за то, что "обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины".

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», - говорится в сообщении российского регулятора.

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