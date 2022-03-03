Последнее обновление: 03.03.2022 11:08

Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт

Совет директоров «Эха Москвы» принял решение ликвидировать «Эхо Москвы», говорится в сообщении «Газпром-Медиа».

«Cовет директоров ЗАО «Эхо Москвы» 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ радиоканала «Эхо Москвы» и СМИ одноименного электронного периодического издания», — говорится в сообщении, передает РБК.

О том, что радиостанция ликвидирована, сообщил также главный редактор Алексей Венедиктов в Telegram. По его словам, Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы» из магазина приложений.

Радиостанция «Эхо Москвы» работала с 1990 года.

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