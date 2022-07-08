Последнее обновление: 08.07.2022 17:44

Польша оборудует системой наблюдения границу с Калининградской областью

Польша планируется установить систему наблюдения на границе с Калининградской областью.

"Мы практически готовы, документация подготовлена, мы работаем над получением соответствующих средств. По нашим оценкам, потребуется около 330 миллионов злотых с учетом инфляции", - сказал глава Погранстражи Польши Томаш Прага.

Он также сообщил, что к 15 июля планируется полностью закончить строительство забора на границе с Беларусью протяженностью 187 км. По словам Праги, к осени должна быть готова система камер и детекторов на этом заборе. Он отметил, что полную оперативную готовность и функциональность забора можно будет оценить в середине сентября.



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