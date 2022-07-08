Последнее обновление: 08.07.2022 17:44

Беларусбанк сообщил о смене системой Visa валюты расчета с доллар на евро

Беларусбанк уведомил своих клиентов о том, что с 9 июля 2022 года для клиентов Беларусбанка валютой расчета в платежной системе Visa вместо доллара США будет использоваться евро.

«В связи с изменением международной платежной системой Visa валюты расчета с 9 июля вместо долларов США валютой расчетов банка с системой Visa будет евро», - говорится в сообщении банка.

Соответствующие изменения внесены в правила пользования карточками и размещены на сайте банка.

«При совершении держателем карточки операции с использованием карточки в сети обслуживания других банков, не подключенных к ОАО "БПЦ" (кроме операций в долларах США и российских рублях, а также операций за пределами Республики Беларусь), валютно-обменные операции осуществляются по обменному курсу, установленному банком для проведения операций при использовании карточек на дату совершения операции держателем карточки. Настоящая часть применяется при проведении взаиморасчетов банка с международной платежной системой Visa в евро», - сказано в обновленных правилах.

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