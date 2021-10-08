Власти Беларуси ограничивают доступ к реестру банковских гарантий из-за санкций

Белорусские власти в рамках подготовки к дальнейшему усилению санкций ограничивают доступ к реестру банковских гарантий.

Согласно указу №386 от 7 октября 2021 года соответствующее право предоставлено Нацбанка РБ.

«Доступ к реестру может быть приостановлен Национальным банком на определенный им срок. Информация о приостановлении доступа к реестру размещается на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет», - говорится в документе.

Нацбанк сможет ограничивать доступ к реестру с 15 ноября текущего года.