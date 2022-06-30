Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС

Отбор среди белорусских космонавтов на полет на Международную космическую станцию (МКС) уже стартовал, он завершится не раньше начала осени, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Отбор начинается, займет месяца два, не меньше <…> минимум до конца лета», — сказал глава госкорпорации.

Он уточнил, что претенденты прибывают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии, передает РБК.

21 июня «Роскосмос» сообщил, что Национальная академия наук Беларуси направила список из 29 кандидатов для полета на МКС. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».