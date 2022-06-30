Последнее обновление: 30.06.2022 10:18

Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС

Отбор среди белорусских космонавтов на полет на Международную космическую станцию (МКС) уже стартовал, он завершится не раньше начала осени, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Отбор начинается, займет месяца два, не меньше <…> минимум до конца лета», — сказал глава госкорпорации.

Он уточнил, что претенденты прибывают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии, передает РБК.

21 июня «Роскосмос» сообщил, что Национальная академия наук Беларуси направила список из 29 кандидатов для полета на МКС. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование