Глава НАН Беларуси обещает к концу 2023 года новый спутник с РФ

Новый белорусско-российский спутник будет готов к концу 2023 года, сообщил сегодня глава Национальной академии наук (НАН) РБ Владимир Гусаков.

"Предполагается, что спутник полностью будет готов к концу следующего года. Сейчас предприятиям дано задание по подготовке съемочной аппаратуры и компонентной базы", - сказал Гусаков, которого цитирует БелТА.

Он утверждает, что речь идет о создании новейшего спутника с разрешением 0,35 м: "Это один из лучших в мире спутников и значимое научное достижение. Эскизный проект разработан, согласован и утвержден, были подписаны соглашения. Также во время визита Лукашенко в РФ мы отдельно согласовали нюансы и вопросы по стоимости, комплектации и срокам".

Гусаков отметил, что комплектация и программное обеспечение будет белорусского производства.