Последнее обновление: 29.06.2022 18:53

Власти Беларуси продлили «облегченный» запрет на импорт западной еды до конца 2022 года

Совмин Беларуси постановлением №412 от 27 июня 2022 года продлил до конца текущего года введенный с 1 января запрет на импорт отдельных видов продовольствия из недружественных стран.

Вместе с тем Совмин исключил из запретного списка вишню, черешню, абрикосы, персики и нектарины, груши, сливы и хурму.

Так называемые контрсанкции белорусских властей действуют в отношении импорта мяса и мясных продуктов, молочной продукции, овощей и кондитерских изделий из Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии, Лихтенштейна и Сербии.

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