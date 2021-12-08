Власти Беларуси вводят запрет на импорт продуктов из «недружественных» стран

Белорусские власти с 1 января 2022 года вводят запрет на импорт продовольствия из стран, которые осуществляют санкционную политику в отношении режима Лукашенко.

Согласно постановлению Совмина №700 от 6 декабря 2021 года «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров» запрет затронет 18 видов товаров. В список попали свиньи и их мясо, мясо крупного рогатого скота и продукты его переработки, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль.

«С учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну Беларусь приняла ответные меры. Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны», – говорится в комментарии пресс-службы Совмина РБ.

Отмечается, что только за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из таких стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн. Какой объем продовольствия из указанной суммы прошел транзитом через Беларусь в Россию, в комментарии не указывается.

«Важнейшим приоритетом для Беларуси по-прежнему остаются интересы своих граждан… По этой причине постановление Совета Министров содержит ряд изъятий, и, в частности, не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта», – отмечается в комментарии.

В правительстве заверили, что сбалансированность потребительского рынка будет обеспечена импортозамещением и поставками из «дружественных» стран.

«В случае дальнейших деструктивных действий в отношении нашей страны Беларусь сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров»,- предупреждает Совмин.