Госдума РФ приняла в I чтении законопроект о выплатах в рублях по евробондам

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, приостанавливающий с 1 января 2022 г. до 1 января 2023 г. норму Бюджетного кодекса, согласно которой расчеты по внешним облигационным займам должны производиться в иностранной валюте.

"Законопроект разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам РФ, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в "санкционный" список", - говорится в пояснительных материалах, передает Интерфакс.

Предполагалось, что законопроект будет рассмотрен Госдумой сразу в трех чтениях, но было решено внести поправки, связанные с формированием бюджета следующего года.