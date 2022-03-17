Россия отсрочила дефолт, выплатив в валюте купонный доход по еврооблигациям

Правительство России заявило об отсутствии на данный момент проблем с обслуживанием государственного внешнего долга, сообщив о выплате в валюте купонного дохода по двум выпускам евробондов в сумме $117 млн.

Власти РФ 14 марта подали в Минфин США соответствующее платежное поручение о выплате купона за счет замороженных резервов Центробанка РФ.

Ранее Bloomberg со ссылкой на представителя минфина США сообщил, что санкции против РФ не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах минимум до конца мая.